Ce week-end, on tue le temps en visitant le musée virtuel du téléphone portable

Le site, lancé en 2004 par Ben Wood, propose également des collections comme tout bon musée. Il y a notamment une liste des téléphones les plus vendus; les téléphones utilisés par James Bond; ou encore les téléphones les plus moches.

Le site et ses 2651 modèles (et plus de 6000 téléphones au total, en comptant les différentes variations) est disponible à cette adresse.