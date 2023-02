Ce week-end, on tue le temps en visitant des endroits insolites sur Google Street View

Le week-end est enfin là, et quoi de mieux pour se vider le cerveau que de traîner sur un site inutile et donc tout à fait indispensable ? Ça tombe bien, c’est le concept de cette nouvelle rubrique.

On commence avec Wonders of Street View, un site qui dépaysera même les plus flemmards d’entre vous.

Le site, mis au point par Neal Agarwal, propose de visiter des adresses insolites sur Google Street View. Et il y a de tout : un cheval qui mange une banane, un avion McDonald’s, un champ rempli d’épouvantails, ou encore une maison polonaise très, très étroite. Ça part dans tous les sens, et c’est étrangement très addictif.