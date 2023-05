Ce week-end, on tue le temps en musclant nos doigts

Le week-end est enfin là, et quoi de mieux pour se vider le cerveau que de traîner sur un site inutile et donc tout à fait indispensable ? Ça tombe bien, c’est le concept de cette rubrique.

Cette semaine, on vous propose d’entraîner vos doigts en scrollant à l’infini sur le site "Scroll-O-Meter." Le concept est simple comme bonjour : sur le site s’affiche un coureur, qu’il faudra amener le plus loin possible en scrollant sur votre souris.

À vous de tenter d’établir un record, sur votre ordinateur ou sur votre smartphone/tablette. À noter que sur ordinateur, cette petite extension Chrome permet de sauvegarder vos résultats et de scroller sur n’importe quel site web.

Scroll-O-Meter, conçu par Yotam Mann et Sarah Rothberg est disponible à cette adresse.