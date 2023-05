Ce week-end, on tue le temps en jouant… sur PowerPoint

Le week-end est enfin là, et quoi de mieux pour se vider le cerveau que de traîner sur un site inutile et donc tout à fait indispensable ? Ça tombe bien, c’est le concept de cette rubrique.

Cette semaine, on vous propose de jouer à un jeu pas comme les autres. Et pour cause, il ne se joue pas sur votre PlayStation ou votre Nintendo Switch, mais au sein de PowerPoint, le logiciel de présentations de Microsoft. Roche Limit, c’est son nom, a en effet été pensé pour la suite office.

Composé de 1.536 diapositives, Roche Limit est un jeu d’horreur en point-and-click, entièrement réalisé en pixel art. Et c’est magnifique, malgré son ambiance volontairement malsaine. Le titre, qui se termine en une vingtaine de minutes, a été mis au point par le développeur Jack Strait.

Et le choix de PowerPoint s’est rapidement imposé à lui, comme il l’explique au site Game Developer : "La raison pour laquelle j’ai choisi PowerPoint est probablement due au fait que je connaissais déjà le logiciel. Lorsque j'étais très jeune et légèrement obsédé par l'informatique, je passais beaucoup de temps à jouer avec les programmes pré-installés sur mon ordinateur. J'étais également un grand fan des animations en stop motion, et lorsque j'en ai eu assez de les faire avec mon appareil photo, j'ai commencé à animer des choses sur PowerPoint. Très tôt, je connaissais donc déjà les bases de ce que je devais savoir pour créer le jeu."

On ne vous en dit pas plus. Si vous avez PowerPoint, Roche Limit est à télécharger gratuitement à cette adresse.