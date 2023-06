Le week-end est enfin là, et quoi de mieux pour se vider le cerveau que de traîner sur un site inutile et donc tout à fait indispensable ? Ça tombe bien, c’est le concept de cette rubrique.

Cette semaine, on vous propose un nouveau jeu, proposé par le New York Times. Enfin, nouveau, pas vraiment, car Digits est en réalité une version en ligne du célèbre jeu Des Chiffres et des Lettres… mais sans les lettres.