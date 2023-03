Ce week-end, on tue le temps en faisant atterrir une fusée

Le week-end est enfin là, et quoi de mieux pour se vider le cerveau que de traîner sur un site inutile et donc tout à fait indispensable ? Ça tombe bien, c’est le concept de cette rubrique.

Cette semaine, on prend les commandes d’une fusée, afin de la faire atterrir sans encombres. Mais attention, c’est moins simple que ça en a l’air. À votre disposition, trois touches : les flèches haut, gauche et droite de votre clavier. Ensuite, “il suffit” d’atteindre le bas de l'écran, en descendant lentement et en ligne droite. Si vous touchez le sol à plus de 12 MPH ou si vous vous inclinez de plus de 11°, vous vous écrasez.

Un petit conseil : surveillez les données affichées à côté de la fusée. En rouge, le crash est assuré. En vert, ça devrait passer. Du moins si vous parvenez à conserver ces paramètres jusqu’en bas. Lander, conçu par le designer Edwin Morris, est à retrouver à cette adresse.