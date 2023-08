Ce week-end, on tue le temps en essayant de reproduire La Joconde

Le week-end est enfin là, et quoi de mieux pour se vider le cerveau que de traîner sur un site inutile et donc tout à fait indispensable ? Ça tombe bien, c’est le concept de cette rubrique.

Cette semaine, on vous propose de rivaliser avec Léonard de Vinci, rien que ça. Grâce au site Clone-a Lisa, vous avez 60 secondes, et pas une de plus, pour tenter de faire mieux, ou au minimum aussi bien, que le peintre italien. Bon, vu les outils à votre disposition, à savoir trois pinceaux et 8 couleurs, pas certains que vous y parviendrez.