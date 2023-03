Ce week-end, on tue le temps en dépensant l’argent de Bill Gates

Le week-end est enfin là, et quoi de mieux pour se vider le cerveau que de traîner sur un site inutile et donc tout à fait indispensable ? Ça tombe bien, c’est le concept de cette rubrique.

Cette semaine, on vous propose de flamber, en dépensant (virtuellement) l’argent de Bill Gates. Le cofondateur de Microsoft est, depuis de nombreuses années, dans le classement des hommes les plus riches du monde. Et si vous vous êtes déjà demandé à quoi pourrait vous servir tout cet argent (plus de 130 milliards de dollars à l’heure actuelle), ce simulateur tente d’y répondre par l’absurde.

Alors, combien de Tesla, ou mieux de Ferrari allez-vous ajouter à votre panier ? Combien de hamburgers, ou carrément de franchises McDonald’s allez-vous acheter ? Combien d’AirPods, de drones, de Rolex ou de gratte-ciel ? À vous d’en décider. Après tout, on a bien le droit de rêver un peu.

Le simulateur est disponible à cette adresse.