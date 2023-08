Ce week-end, on tue le temps en comparant la véritable taille de chaque pays

Le week-end est enfin là, et quoi de mieux pour se vider le cerveau que de traîner sur un site inutile et donc tout à fait indispensable ? Ça tombe bien, c’est le concept de cette rubrique.

Cette semaine, on vous propose le site "The True Size" qui, comme son nom l’indique à moitié, permet de vérifier la véritable taille des pays, en les comparant à d’autres, sans la déformation imposée par la carte de Mercator, que tout le monde connaît.

"Chaque projection cartographique introduit des distorsions, et chacune a son propre lot de problèmes. L'une des critiques les plus courantes de la carte de Mercator est qu'elle exagère la taille des pays situés près des pôles (États-Unis, Russie, Europe), tout en minimisant celle des pays situés près de l'équateur (le continent africain). Sur la projection de Mercator, le Groenland semble avoir à peu près la même taille que l'Afrique. En réalité, le Groenland fait 0,8 million de kilomètres carrés et l'Afrique 11,6 millions de kilomètres carrés, soit près de 14 fois et demie plus", explique le site.

Pour comparer n’importe quel pays, il vous suffit de chercher son nom (en anglais) et de le glisser sur la carte. De quoi réaliser que les Etats-Unis sont aussi grands que l’Europe entière, ou que la longueur du Chili permet aisément de relier le haut de la Suède au sud du Portugal.

Dans tous les cas, notre Belgique reste toute petite, et ce peu importe où on la place.