Ce week-end, on tue le temps en affrontant une intelligence artificielle

Le week-end est enfin là, et quoi de mieux pour se vider le cerveau que de traîner sur un site inutile et donc tout à fait indispensable ? Ça tombe bien, c’est le concept de cette rubrique.

Cette semaine, on vous propose d’affronter une intelligence artificielle, grâce à Odd One Out. Le principe de ce petit jeu développé par Caroline Buttet et Emmanuel Durgoni (deux employés de Google) est d’identifier, parmi quatre miniatures proposées, laquelle a été générée par une intelligence artificielle.

Attention, vous n’avez que quatre "vies", à vous de faire le bon choix et de remporter le plus de points avant la fin de la partie.

Odd One Out est disponible à cette adresse.