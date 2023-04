Ce week-end, on se promène à Villers-La-Ville et et on découvre un site archéologique

Il y a chez nous des lieux de promenade qu’on ne se lassera jamais d’arpenter. Et si, en plus, on se laisse surprendre par des décors changeants, ça va être difficile de ne pas adorer y retourner ! À l’Abbaye de Villers, pour le moment, des photos géantes balisent la balade, et pas n’importe lesquelles : ce sont celles des téléspectateurs du "Jardin Extraordinaire", qui avaient été invités, pendant le confinement, à envoyer leurs plus beaux clichés maison.

Jusqu'au 18 juin, le cadre verdoyant et déjà sacrément apaisant de l'Abbaye de Villers sera agrémenté d'une petite touche de nature maison.