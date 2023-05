Ce week-end, le Vietnam a enregistré une température record de 44,1°C

Une agricultrice, Nguyen Thi Lan, a déclaré que les températures dans la ville de Danang (centre), de plus en plus chaudes, obligent les travailleurs agricoles à commencer leur journée de plus en plus tôt. "Nous avons dû finir avant 10 heures pour éviter la chaleur", a-t-elle déclaré.

Le climat du Vietnam varie du nord au sud mais l'ensemble du pays entre maintenant dans ses mois les plus chauds.

Dans tout le pays, les experts en météorologie et les autorités ont conseillé à la population de rester à l'intérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée. La municipalité de Danang a demandé de l'aide au gouvernement "pour faire face efficacement à la chaleur, à la sécheresse éventuelle et au manque d'eau", selon les médias d'État.

Les autorités ont également demandé à la compagnie de distribution d'eau de la ville de veiller à ce que l'approvisionnement en eau pour les usages domestiques soit suffisant. Samedi à midi, le centre-ville de Hanoï était presque vide, de nombreuses personnes étant restées à l'intérieur pour éviter le soleil.