Ce week-end, le Royal Aéro-Club de Spa vous invite à fêter ses 75 ans

C’est en 1947 que Le Royal Aéro Para Club de Spa prenait ses quartiers à l’aérodrome de Spa-Sauvenière. Pour fêter ses 75 ans, le Club organise des portes ouvertes ce samedi 28 & dimanche 29 mai.

Durant ces 2 jours, il vous proposera un programme varié pour toute la famille.

Le samedi de 10h à 17h30, aura lieu un rallye aérien. Pour se faire, des pilotes d’autres clubs (Temploux, Charleroi, Verviers Laboru…) rejoindront Spa pour se mesurer sur ce circuit. Le but est de suivre un itinéraire donné et de prendre des photos à des points précis. D’autres épreuves seront organisées au sol comme l’atterrissage…

Dimanche sera plus festif et d’avantage destiné aux familles. Il sera possible de faire des vols découverts.

Durant ces deux journées, vous pourrez essayer un des deux simulateurs de vol.

Mais il y aura aussi une exposition photos, une exposition statique d’avions, des ateliers de pilotage pour les enfants, un château gonflable, une librairie aéronautique…

Des Food-trucks seront sur place.

RDV ce samedi 28 mai de 10h à 17h30 et le dimanche 29 mai de 9h à 18h à l’Aérodrome de Spa-La Sauvenière

Infos : Royal Aéro-Club de Spa