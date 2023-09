Ce week-end, ambiance garantie avec les Restos du Rire et découverte surprenante de la pièce de théâtre "Limites" à Ciney

"Limites", le nom percutant de la nouvelle pièce de théâtre présentée par la Compagnie Volzwazo basée à Ciney. Un mélange subtil de danse et de théâtre pour transmettre des messages forts et engagés sur un sujet des plus importants, le harcèlement. De près ou de loin, le harcèlement concerne tout le monde, il faut parfois apprendre à mettre des limites et la Compagnie Voldwazo compte bien dénoncer artistiquement le harcèlement, et ce sans limites !

Rendez-vous le 1er octobre au Centre Culturel de Ciney. Informations et réservation sur le site officiel de la Compagnie Voldwazo.