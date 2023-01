Ce violoniste ukrainien joue au-dessus de Kharkiv

Depuis le début de la guerre en Ukraine, il n’est pas rare de voir des musiciens et musiciennes user de leurs instruments de musique pour prôner à l’aide de ces derniers leur soif de résistance ainsi que leur désir de paix. C’est ce que fait, à son échelle, le violoniste ukrainien Moisei Bondarenko depuis février.

Engagé dans l’armée depuis le début du conflit, le musicien est toujours accompagné de son violon qu’il n’hésite pas à jouer pour réchauffer les cœurs à certains moments de civils et de personnel soignant dans un hôpital, ou à d’autres, à des soldats engagés dans le conflit. Des moments qui sont régulièrement documentés à travers ses réseaux sociaux.

Récemment, c’est armé de son violon que le soldat a joué au-dessus de Kharkiv devant des soldats le titre de 2004 Somewhere Only We Know du groupe Keane, une chanson qui s’interroge sur les choses simples de la vie qui semblent s’être enfuies, où le chanteur évoque son souhait de pouvoir retrouver un endroit, une sensation qu’ils connaissaient avant.