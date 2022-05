Ce "Village YouTube" du Bangladesh possède des millions de followers.

En Asie du Sud, plusieurs villages et communautés possèdent des chaînes YouTube ou Facebook et participent activement à leur succès. A travers des tutos de cuisine traditionnelle, les villageois montrent au monde entier leur culture et leur quotidien.

Une activité qui explose les compteurs de vues sur les plateformes et génère assez d'argent pour financer les besoins du village. Ces "Village Youtube" jadis isolés se font connaître du monde entier.