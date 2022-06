Ce vendredi : temps gris, doux et généralement sec

En cours de journée, quelques éclaircies tenteront de percer mais les nuages resteront majoritaires. Des averses un peu plus structurées devraient arriver par la mer du Nord vers notre littoral et l’ouest du pays. On ne peut pas exclure à l’intérieur des terres et notamment sur les reliefs une brève ondée très locale. Le vent de sud-ouest reste faible et les températures malgré le manque de soleil seront bien douces, dans les normales de saison. Cela donnera 17 à 19°C sur les hauteurs de l’Ardenne et des Fagnes, 19°C en bord de mer et 20 à localement 22°C dans le centre du pays. Le ciel se dégagera bien en début de soirée.