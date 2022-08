Ce vendredi s’annonce plus gris et humide

Dimanche, le ciel sera progressivement plus nuageux et quelques gouttes ne seront pas exclues en Flandre sous les nuages les plus imposants. De belles périodes ensoleillées résisteront dans le sud du royaume. Les températures n’évolueront guère et on attend de 21 à 24°C l’après-midi.

La grisaille et la pluie seront de retour lundi sur l’ensemble du territoire. Les précipitations seront orageuses localement et le vent sera sensible. Les maxima seront en légère baisse et ne dépasseront plus 21 à 23°C. Les températures repartiront à la hausse pour se rapprocher des 30°C en cours de semaine.