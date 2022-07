Ce vendredi : retour au calme

La journée se déroulera donc entre nuages menaçants et éclaircies, on ne peut exclure l’une ou l’autre petite averse mais ce sera localisé et faible, il y aura même pas mal d’endroits où le temps restera sec aujourd’hui. Le vent sera faible de secteur sud-ouest. Par contre, c’est de l’air plus frais qui est arrivé chez nous, les températures s’en ressentent avec des valeurs un peu trop fraîches pour la saison : 18 à 21°C.