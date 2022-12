Ce vendredi, remportez un lot de livre dont Miguel Bonnefoy,Jean-Baptiste de Panafieu,...

Jérôme Colin joue au Père Noël cette semaine. Ce vendredi, entre 11h30 et 13h, tentez de remporter un lot comprenant les livres :

" Paysages trompeurs ", premier roman de Marc Dugain (Gallimard/ la collection Espionnage)

" Évolution : Darwin, Dieu et les hommes-chevaux ", BD de Jean-Baptiste de Panafieu (Dargaud)

" L'inventeur ", roman de Miguel Bonnefoy (Rivages)

"L’île de Silicium" de Chen Qiufan (Rivages) : coup de cœur de Michel Dufranne

Intéressé.e ? Tentez votre chance via le formulaire ci-dessous et via la page facebook de l'émission.