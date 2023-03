Ce vendredi marque la Saint Patrick, un emblème de l’identité irlandaise

Vous le savez, la Saint Patrick se célèbre désormais partout et ne se limite pas aux frontières irlandaises. C’est d’ailleurs aux USA, plus précisément à Boston, que la première Saint-Patrick a vu le jour en 1737, organisée par de nombreux descendants irlandais le jour du décès de Saint Patrick.

Cette année encore, la Belgique ne manquera pas non plus de faire honneur de la Saint-Patrick. Le Manneken-Pis revêtira son plus beau costume aux couleurs du patron irlandais, offert par l’Ambassade d’Irlande et Tourism Irland. Mais on peut également compter sur diverses festivités organisées aux quatre coins du pays. Si vous cherchez des activités pour ce 17 mars, c’est par ici.