Ce vendredi : estival sans excès

Dimanche, encore un degré de plus avec des champs nuageux un peu plus conséquents, notamment sur le nord du pays où une averse est envisageable sur l’ouest de la Flandre et le littoral.

Lundi, il fera chaud et on surveillera un risque d’averse qui grandira en toutes régions au fil des heures. Un peu d’eau nous ferait le plus grand bien.

Mardi et mercredi, les modèles météo nous replacent sous le soleil et avec à nouveau un pic de chaleur sur deux jours. 26 à 30°C mardi puis 30 à 33°C mercredi.

Possible dégradation orageuse jeudi mais à cette échéance, il faudra bien sûr attendre une confirmation de ces prévisions.