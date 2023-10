Ce vendredi c’est Rave Rebels : plongée dans les coulisses de l’événement électro épique au Palais 12 à Bruxelles

Rave Rebels transcende largement le simple rassemblement des passionnés de musique électronique. C’est une expérience multisensorielle qui fusionne harmonieusement la musique, la lumière et l’innovation technologique pour créer une nuit magique où la musique électronique belge et internationale atteint son apogée. Au cœur de cette expérience réside la volonté inébranlable de repousser les frontières de la créativité et de forger une aventure sensorielle mémorable pour chacun des participants. Pour mieux appréhender l’ampleur de l’installation technique, Victoria fournit des détails captivants : "Nous avons ici 80 tonnes de lumières, d’écrans et de divers effets techniques suspendus majestueusement au plafond de cette salle. Parallèlement, nous disposons de 700 mètres de ponts soigneusement agencés pour accueillir ces lumières, ainsi que 400.000 watts de son, utilisant une technologie de pointe spécialement conçue pour cette édition. En outre, nous gérons 170 éléments mobiles, tous contrôlés par 150 moteurs, et nous disposons de 1400 mètres carrés de décors vidéos."

L’industrie des événements et du divertissement se distingue par sa concurrence féroce et sa constante évolution. "De nombreuses autres entreprises et organisateurs convoitent le même public que nous", affirme Victoria. "Cela signifie que nous devons sans cesse innover et offrir de nouvelles expériences. C’est pourquoi, cette année, nous avons décidé de collaborer avec une sélection d’influenceurs que nous accueillerons avec enthousiasme pour qu’ils partagent l’atmosphère unique de notre événement", précise-t-elle. Cette démarche témoigne de notre engagement continu à rester à la pointe de l’industrie et à offrir des expériences exceptionnelles à nos participants.