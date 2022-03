Ce vélo électrique se transforme selon les besoins du quotidien.

Selon ses concepteurs, le Quick Haul est clairement destiné à remplacer la voiture, du moins en milieu urbain. Non seulement il permet de réaliser la plupart de ses petits trajets en ville mais il est aussi modulaire et peut se transformer pour accueillir un enfant ou transporter des marchandises.

Il peut supporter un poids total en charge de 150 kg et dispose d'un gamme d'accessoires qui permettent de le personnaliser pour n'importe quelle tâche.

Associé à une remorque, il se transforme en vélo cargo. Il est également possible d'équiper le Quick Haul de nombreux accessoires : sacoches, paniers, caisses, sacs de livraison et autres.

Mais ce vélo électrique se veut surtout facile à manier. Selon le constructeur, il est suffisamment compact et agile pour se faufiler dans les cages d'escalier, les parkings bondés et les rues animées. En station verticale, le vélo entre facilement dans n'importe quel ascenseur et peut se ranger chez soi ou au travail sans prendre beaucoup de place.

L'ensemble de la gamme Quick Haul sera disponible dès le 2e trimestre 2022.