Ce symbole en triangle avec un oeil dessiné sur la maison de Dutroux et à des centaines d’autres endroits dans le monde : que signifie-t-il ?

Où que vous habitiez, vous avez déjà dû voir ces symboles, colorés ou non, dans lesquels sont inclus un oeil, un cœur et quelques autres symboles. On les retrouve en effet sur des poteaux, des façades, le long des autoroutes, à Bruxelles, en Wallonie, mais aussi en France, aux Pays-Bas… et même bien au-delà. "Je suis partout", précisent certains : ils sont en effet partout.

Mais d’où viennent-ils ?

En 2017, la RTBF avait mené l’enquête, et retrouvé le concepteur, Thierry Jaspart qui est à l’origine de ce projet nommé Andalltha, et qui est parfois sous-titré "Je suis partout"… comme le nom du principal journal collaborationniste et antisémite français sous l’occupation nazie.