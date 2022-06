Ce sourire appartient au plus bel homme du monde selon la science

A qui appartient ce sourire ravageur ? Une star hollywoodienne. Oui mais laquelle ? La plus belle de toutes selon un chirurgien esthétique britannique qui a comparé les traits de plusieurs célébrités. Et celle qui remporte la palme selon ses calculs c’est Robert Pattison, star de "Twilight" et à présent de "The Batman".

Oui vous avez bien lu le mot "calculs", ce chirurgien, Julian Da Silva, a voulu objectiver la beauté et s’est alors référé au nombre d’or : un concept mathématique qui définit les proportions idéales, né dans l’Antiquité et abondamment utilisé à La Renaissance dans les domaines de l’art et l’architecture.

Avec le nombre d’or la beauté est avant tout synonyme d’harmonie. Julian Da Silva a donc pris toute une série de mesures du visage et a ainsi déterminé et coté les proportions les plus harmonieuses. Avec un score de 92,15% Robert Pattinson arrive en tête. Derrière lui : Henry Cavill et Bradley Cooper occupent les deuxième et troisième marches du podium.

Le classement est complété par Brad Pitt, George Clooney, Hugh Jackman, David Beckham, Idris Elba, Kanye West et Ryan Gosling.