"Ce sont des actes de terrorisme, je suis terriblement en colère": la Ministre de l’Éducation prend la parole suite aux incendies dans les écoles

"C’est totalement faux", ajoute Caroline Désir. "L’EVRAS est là pour protéger les enfants, pas pour leur nuire. C’est un dispositif de santé publique. Le but c’est de protéger les enfants, de répondre aux questions qu’ils se posent à l’adolescence et de leur apprendre à se faire respecter et à respecter les autres. Il n’y a pas d’incitation à la pornographie, il n’y a pas de cours de masturbation, il n’y a pas d’incitation à changer de genre, tout cela ce sont des mensonges."

Contactés, les centres de planning familial font le même constat : "La désinformation est énorme", explique Lola Cavreul, directrice de la fédération des centres pluralistes de planning familial, "Il n’y a aucun contact physique, pas d’expérimentation sur les enfants. On ne met pas d’enfants nus, il n’y a pas d’animateurs qui vont montrer leur sexe aux enfants. C’est du fantasme pur!", ajoute-t-elle.

Les tensions ne se limitent pas qu’aux écoles puisque les centres de planning familial sont aussi la cible du mouvement anti EVRAS ces dernières semaines : "Nous recevons des courriers, des mails, des tracts… Et depuis quelques jours, nous recevons de faux appels qui nous enregistrent et déforment nos propos sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui j’ai peur, je me demande ce qu’il va se passer. J’ai peur qu’une animatrice se fasse agresser lors d’un atelier."