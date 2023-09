"Ce sont des actes de barbarie absolue, de terrorisme" : quatre écoles communales de Charleroi incendiées par des opposants à l’EVRAS

"C’est du jamais vu", explique Laurent Van Doren, chef de corps de la police de Charleroi, "comme il s’agit de 4 actes criminels avec une intention commune, j’ai contacté le procureur du Roi ce matin pour avoir son point de vue sur la matière et nous avons sollicité la police judiciaire fédérale et le laboratoire de manière à effectuer tous les prélèvements dans les écoles, de manière à confondre les auteurs."La Ville de Charleroi, dont dépendent les quatre écoles, a organisé un point presse à l’école Hublinbu de Marcinelle, l’un des établissements touchés. "Ce sont des actes de barbarie absolue. De terrorisme. Tout sera mis en œuvre pour arrêter les auteurs", a notamment lancé le bourgmestre de Charleroi Paul Magnette (PS), "c’est d’une violence inouïe ! Imaginez les enfants de 2 ou 3 ans ne vont pas comprendre pourquoi on brûle leur école. Quand on s’attaque comme ça aux libertés publiques, à la liberté d’enseignement, quand on s’attaque à la tolérance en recourant à la violence. J’appelle ça des actes de barbarie et de terrorisme, il faut nommer les choses."