À la jonction des années 80 et 90, Patrick Bruel gagne le cœur de la foule et aujourd’hui encore le public de l’artiste est toujours aussi amoureux.

Un concert de Bruel, c’est une expérience à part entière : tout le monde est surexcité, et lui, toujours aussi charmant, ménage ses effets entre tubes éternels et nouvelles chansons parfois audacieuses. Il sera à Forest National le 12 juin prochain, alors préparer vos cordes vocales pour crier “Patriiiiiick” de plus belle.