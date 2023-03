Ce signe en triangle d’Emmanuel Macron n’est pas une référence aux illuminati

Sur les réseaux sociaux, des publications d’Emmanuel Macron qui fait un étrange signe avec ses doigts circulent depuis plusieurs années. Des descriptions et des commentaires de certaines de ces vidéos et photos du président français suggèrent qu’il fait un signe "illuminati", ce qui prouverait une affiliation à ces "groupes". Pourtant, les images sont issues d’une séquence datant de 2017 lors de laquelle plusieurs protagonistes font un geste en triangle symbolisant Paris et la Tour Eiffel en l’honneur de la candidature la capitale française à l’organisation des Jeux Olympiques de 2024.