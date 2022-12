"Ce serait une réelle déception de voir Eden Hazard arrêter maintenant"

Quelques minutes après l’élimination, c’est l’annonce du départ de Robert Martinez de son poste de sélectionneur qui en a surpris plus d’un, notamment Pieter-Jan Calcoen. "J’ai suivi de tout près le dossier de son contrat, il était déçu de ne pas avoir signé de nouveau contrat avant la Coupe du Monde. La Fédération voulait continuer et signer, mais il ne l’a pas eu. Mais on ne savait pas qu’il avait déjà décidé avant la Coupe du Monde de ne pas continuer avec les Diables."

Il poursuit, "il ne l’a pas annoncé lors des interviews en bord de terrain à la fin du match. Il a dû vouloir parler à ses joueurs dans le vestiaire. Il a dû leur faire comprendre son départ pendant le tournoi. Il a voulu leur dire un dernier mot avant de partir."

Il conclut concernant la Fédération et le contrat non signé avant le début de la Coupe du Monde. "Elle n’a pas osé le faire, l’opinion publique était déjà très critique à propos de Martinez. Et on sait que les chiffres financiers de la Fédération ne sont plus comme avant. Il gagnait bien sa vie, peut-être que ça devenait compliqué de le prolonger au même tarif."