Ce samedi se déroulera sous les nuages mais avec un temps sec

L’après-midi s’annonce très nuageux dans l’ensemble, même si de belles éclaircies se développeront par moments au nord de Bruxelles. Ailleurs, les nuages auront tendance à rester plus nombreux. Il fera toujours plutôt froid et les maxima se maintiendront entre -3 et -2°C en Ardenne, 1 à 2°C le long du sillon Sambre-et-Meuse et à Virton, 3°C aux environs de Bruxelles et 5°C près de Tournai et au littoral.