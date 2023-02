Ce samedi s’annonce bien gris, faiblement pluvieux et venteux

Cet après-midi, on prend les mêmes et on recommence : grisaille et pluies faibles sur une bonne moitié Est du pays. Les rafales de vent pourront parfois dépasser les 60 km/h. Les températures évolueront peu par rapport à ce matin et les maxima se situeront entre 7 et 8°C en Ardenne, on attend 10°C à Virton, 11 à 12°C dans les autres régions, et jusqu’à 13°C en Campine.