Ce samedi, les radioamateurs se sont entraînés à collaborer avec les services de secours dans le Hainaut et en Brabant wallon

Depuis un petit bureau installé dans sa remise, José Dehandschutter coordonne les opérations. Le responsable Hainaut de l’UBA s’assure que les bénévoles se rendent au bon poste de secours. "Ils vont juste se présenter aux casernes. De chacune d’elles, on voit si on les entend bien, si on doit installer un relais entre eux… On essaie de créer un maillage radio" explique le Jurbisien.

Ce maillage est en quelque sorte le dernier recours en cas de grosse et longue panne d’électricité. Lorsque les batteries des téléphones, des GSM, des radios des services ambulances, pompiers et police sont à plat, les radioamateurs établissent des liaisons radios avec leur propre matériel.

Ces bénévoles sont déjà intervenus en juillet 2021. "Le 16 juillet, le lendemain des inondations, on a eu un souci à Wavre avec le pylône du réseau ASTRID qui était sous eau. Il a fallu le débrancher pour le réparer. Les services de secours étaient donc privés de liaison radio. 32 radioamateurs en Hainaut et en Brabant wallon se sont installés dans les postes de secours et ils ont fait des liaisons radio parallèles le temps qu’on répare le réseau ASTRID" se rappelle Marc Lerchs, du centre de crise du Gouverneur du Brabant wallon.