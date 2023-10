Ce samedi en Amérique, une éclipse lunaire créera un "anneau de feu" dans le ciel

Les Américains auront la chance de pouvoir observer en primeur samedi une éclipse annulaire, la Lune devant recouvrir le Soleil durant quelques minutes en laissant apparaître un "cercle de feu". L’éclipse sera ensuite visible dans plusieurs pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud (Mexique, Colombie, Brésil…).

Lors d’une éclipse annulaire, la Lune est un peu plus éloignée de la Terre que durant une éclipse totale, et son diamètre semble donc, de notre point de vue, légèrement inférieur à celui du Soleil, ce qui produit cet "anneau" orange. L’événement, qui promet d’émerveiller des millions de personnes, est également une opportunité scientifique pour la Nasa, qui prévoit d’étudier de près les changements de température et dans l’atmosphère.

Pour l’admirer, des lunettes spéciales certifiées doivent être portées, même pour ceux plus éloignés de la zone optimale d’observation, qui ne verront donc qu’une éclipse partielle, a martelé l’agence spatiale américaine. L’éclipse sera visible à partir d’environ 09h15 du matin heure locale dans l’Etat américain de l’Oregon, et traversera les Etats-Unis jusqu’à apparaître vers 11h50 locales dans le ciel du sud du Texas.

L’événement a également valeur de répétition générale avant une éclipse totale prévue en avril 2024 au-dessus des Etats-Unis.