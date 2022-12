Ce samedi 10 décembre dans le centre-ville de Verviers, venez voir Un spectacle dans les airs et un père Noël qui roule

Un Père Noël qui roule et des danses dans les airs, c’est ce que vous pourrez voir ce week-end du côté de Verviers.

La Ville a à nouveau prévu plusieurs animations ce samedi après-midi. L’Objectif est d’animer le centre-ville à l’approche des fêtes de fin d’année, malgré l’absence de la patinoire et du spectacle son et lumière.

Deux prestations sont au programme samedi après-midi.

La première, c’est le moving pôle. Perchés hauts dans les airs sur des pôles flexibles, les artistes offrent des performances extraordinaires, courbant et balançant dans les airs.

Deux représentations sont prévues, la première à 15 heures et la seconde à 17 h 30.

Le père Noël ira aussi à la rencontre des passants samedi, à 14 heures et à 16 h 30, mais c’est un père Noël un peu différent qui sera de sortie cette fois-ci, un père Noël roulant. Les jambes du père Noël ont été remplacées par une grosse boule ce qui le rend vacillant mais pas moins sympathique.

RDV au centre-ville de Verviers