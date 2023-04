Ce revêtement aiderait les bâtiments à rester frais.

Des chercheurs anglais ont mis au point un revêtement flexible capable de s’adapter aux bâtiments, de les refroidir et de réduire leur besoin en climatisation. Fabriqué à partir d’une matière dérivée du bois, ce film permettrait de lutter contre la chaleur urbaine de manière écologique, peu coûteuse et esthétique.

Selon des chiffres de l’Agence internationale de l’énergie, la climatisation représenterait à elle seule 10% de la consommation d’électricité du monde. En plus d’être énergivore, ce système de refroidissement rejette de l’air chaud et augmente l’effet de chaleur, particulièrement en ville. Des chercheurs de l’université de Cambridge ont trouvé une solution plus écologique pour rester au frais en période de canicule.