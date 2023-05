Ce rêve de Sigmund Freud qui a déterminé l'invention de la psychanalyse

Un petit garçon d’à peine 4 ans dort, bercé par le bruit et le rythme régulier de la locomotive qui l’emmène vers Vienne. À quelques centimètres de lui, sa mère est allongée à ses côtés. Le pli de sa chemise de nuit légèrement remontée sur sa jambe laisse croire, se mêlant aux draps, qu’elle est dénudée. L’enfant, de ses grands yeux, regarde sa mère. Peut-être son attitude alanguie laisse apercevoir le bout d’un sein…

Cette image d’une extrême sensualité - d’une nudité extravagante pour le jeune enfant - attise ses sens. Le petit garçon est à peine réveillé, peut-être est-il dans un demi sommeil... Dans un demi rêve. Ce rêve, d’une extrême puissance il est fait par Sigismund Schlomo Freud. Il façonnera pour toujours notre nouveau monde, à l’aube du 20e siècle. Car il y aura bien un avant, et un après Sigmund Freud.

Cet enfant à l'intelligence précoce devient le neurologue autrichien qui bouleversa pour toujours la pensée psychique, bousculant la recherche médicale et tous les tabous sur la sexualité. En 1885, ce passionné de psychologie suit les cours du professeur Charcot à la Pitié-Salpêtrière. Étonné par les séances d'hypnose publiques et la cause psychique de l'hystérie, traditionnellement associée à une maladie de l'utérus, Freud estime qu'elle trouverait ses fondements dans la sexualité. En inventant la théorie du fantasme, Freud donne naissance à la psychanalyse. Il ne se contente pas d'appliquer ses observations cliniques de ses patientes névrosées de l'extérieur, mais applique à lui-même un raisonnement identique. La réponse se trouve dans ce fantasme, à l'image du complexe d'Oedipe qui a inspiré Sophocle. Le 15 octobre 1897, il écrit alors à son confrère Wilhelm Flies : "J’ai trouvé en moi comme partout ailleurs des sentiments d’amour envers ma mère et de jalousie envers mon père, sentiments qui sont, je pense, communs à tous les jeunes enfants". Chaque sujet est donc habité par un autre que lui, qui peut nous gouverner. Un rêve rendu public en 1900 dans L'interprétation du rêve.

