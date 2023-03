Ce restaurant bruxellois travaille avec des personnes porteuses d’un handicap mental et c’est un véritable succès

" Si on prenait dans la société les gens pour ce qu’ils peuvent faire de bien ou ce qu’ils peuvent apporter de bien, on s’en sortirait déjà beaucoup mieux. C’est aussi un manque à gagner pour la société lorsque l’on voit ce que peuvent apporter dans leurs métiers ces personnes " explique Valentin Cogels, l’un des fondateurs du restaurant bruxellois.

Dans ce restaurant gastronomique, la clientèle souligne particulièrement la qualité du service et la gentillesse du personnel. Une attention particulière qui tient à cœur à Anne-Sophie lorsqu’elle travaille : " C'est important de venir ici, parce qu’il y a plein d'amour et de joie à donner. Avec en plus, le sourire. Et je sais que ce qui importe ici au restaurant, c’est le sourire de tout le monde ".

En Belgique, plus de 10 000 personnes sont porteuses de trisomie 21. Et pourtant, leur présence dans la société est très limitée.

Plus d’infos : https://www.65degres.be/