Ce régime alimentaire serait capable de réduire votre stress.

Quels sont les impacts de l’alimentation sur la santé mentale ? Des chercheurs irlandais de l'University College Cork ont mis au point un régime psychobiotique, à savoir riche en aliments prébiotiques et fermentés. Les résultats sont publiés dans la revue Molecular Psychiatry.

Pour mener à bien leurs recherches, les spécialistes ont sélectionné 45 volontaires en bonne santé, âgés de 18 à 59 ans. Leur alimentation habituelle incluait peu de fibres.

Parmi ce panel, 24 ont suivi un régime "psychobiotique" pendant quatre semaines. Chaque jour, ces volontaires devaient inclure entre 6 et 8 portions de fruits et de légumes riches en fibre prébiotique (oignons, poireaux, pommes, chou), 5 à 8 portions de céréales et 2 à 3 portions d'aliments fermentés (kombucha, kéfir, choucroute). De manière hebdomadaire, les participants devaient consommer 3 à 4 portions de légumineuses. Les autres volontaires ont suivi un régime basé sur des recommandations diététiques classiques pour avoir une alimentation saine.