Ce Real Madrid est immortel

Mené 2-0 par un Liverpool dans un Anfield bouillant au possible, le Real Madrid a trouvé les ressources mentales nécessaires pour renverser magistralement la partie, s’offrir un (nouveau) récital face aux Reds et déjà quasiment acter sa qualification pour les quarts de finale (2-5). Un come-back magistral, au mental et à l’orgueil, qui prouve, une nouvelle fois, qu’en Ligue des Champions, ces Merengue n’abdiquent jamais.

Ça ne devait être qu’une énorme fête. Une gigantesque rédemption. L’occasion d’enfin vaincre le signe indien en s’offrant le grand Real Madrid. Tout était prêt. Anfield bouillant. Jürgen Klopp intenable. Joueurs revanchards et en pleine convalescence.

Le début de match dissipe les derniers doutes. Liverpool a bien enfilé sa tenue de gala. En face, le Real ne peut que constater les dégâts. Talonnade de Darwin Nunez, grossière erreur de Thibaut Courtois, c’est 2-0.

Anfield est en ébullition, Klopp fait les cent pas en bord de touche. Le coach allemand garde le masque, conscient de l’enjeu. Conscient, aussi, qu’en face ce n’est pas n’importe qui. C’est le Real Madrid, invaincu face aux Reds depuis 2009.