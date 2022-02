Ce qui vous attend avec Android 13

Google promet un environnement plus sûr et davantage de contrôle à l'utilisateur. En ce qui concerne la sécurité et la confidentialité, Android 13 pourra par exemple limiter l'accès à une sélection de photos et de vidéos plutôt qu'à l'ensemble de votre galerie aux applications installées.

Android 13 devrait également inaugurer une nouvelle permission Wi-Fi limitant le partage des données de localisation.

Quant au système de couleurs dynamiques, apparu sous Android 12, il devrait être étendu à l'ensemble des applications. Cela signifie que chacune d'entre elles pourra, si les développeurs le souhaitent, adopter une teinte correspondant au fond d'écran du smartphone.

D'autres nouveautés concernant Android 13 seront présentées plus tard, notamment lors de la grande conférence Google I/O, qui se tiendra en Californie en mai prochain. Comme chaque année, la nouvelle itération d'Android sera déployée à l'automne, d'abord sur les Google Pixel puis chez la plupart des smartphones des autres marques.