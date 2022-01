Ce qui va changer pour les usagers de la STIB en 2022

Tarif jeune étendu, ticket digital ou lancement de l’appli MoveBrussels, voici quelques nouveautés qui attendent les usagers de la STIB en 2022, mais ce ne sont pas les seules. Explications :

Le tarif jeune étendu

Jusqu’à présent, seuls les Bruxellois âgés entre 12 et 24 ans et scolarisés avaient droit au tarif jeune. Le 13 janvier dernier, le gouvernement bruxellois a validé l’extension du tarif jeune à la Stib à tous les Bruxellois de 12 à 24 ans, autrement dit il n’est plus nécessaire d’être étudiant pour en bénéficier. Concrètement, à partir du 1er février, ils paieront 12 € par an, au lieu de… 499 €. Une belle économie en perspective !

Le ticket digital

Depuis 2020, il est possible de payer sans contact sur l’ensemble du réseau Stib. Plus d’échange de monnaie donc entre le conducteur et le passager. Désormais, il suffit de passer votre carte bancaire compatible avec le paiement sans contact devant un valideur spécifique disponible dans chaque bus, tram ou station de métro et le tour est joué. D’ici quelques mois, la STIB va aller encore plus loin dans la modernisation de son ticketing en lançant le ticket digital. Le voyageur pourra dès lors acheter et valider son titre de transport directement via l’application sur son smartphone.

Métros et trams nouvelle génération

En 2021, la nouvelle rame du métro bruxellois de type M7 a été mise en circulation. Plus moderne, elle offre plus de places aux voyageurs et est équipée de l’air conditionné. Le plancher est à la hauteur des quais, ce qui facilite la montée et la descente, et les portes s’ouvrent automatiquement. En 2022, dix nouvelles rames du métro M7 seront mises en circulation. Cette année, le tram ne sera pas en reste puisque le Tram Nouvelle Génération accueillera ses premiers voyageurs très bientôt. Des portes plus larges et notamment un accès facilité pour les personnes à mobilité réduite le caractériseront.

Moins d’attente entre les métros en heure de pointe

Depuis le début de l’année, en heure de pointe, un métro circule désormais toutes les 2 minutes 30 entre les stations Elisabeth et Simonis, et toutes les 5 minutes entre Simonis et Roi Baudouin. À partir de la rentrée prochaine, en soirée, des métros circuleront aussi toutes les 10 minutes sur les quatre lignes et cela, jusqu’à la fin du service. Un sérieux progrès quand on sait que pour l’instant, après 23h, il faut parfois attendre jusqu’à 20 minutes entre deux métros.

Une nouvelle ligne de bus entre la Gare du Midi et Ceria

Le tram et le métro connaissent une cure de jouvence mais le bus ne sera pas en reste. Cette année, la STIB lancera une nouvelle ligne de bus. Le 73 reliera la Gare du Midi à Ceria. En 2022, la STIB continuera de déployer son Plan Bus avec au programme, des prolongements de lignes, des nouvelles dessertes ainsi qu’un renforcement des fréquences durant les heures de pointe sur plusieurs lignes.

Démarrage de l’application MoveBrussels

Enfin, en 2022, l’application MoveBrussels deviendra réalité. Après une phase pilote de deux ans effectuée auprès de 2.000 testeurs Bruxellois, l’application deviendra accessible à tous cet automne. Ce service de mobilité tout-en-un regroupe tous les moyens de transport à Bruxelles, que ce soit les transports en commun, les vélos et les trottinettes en libre-service ou encore les voitures partagées. Grâce à l’application, les voyageurs pourront planifier leurs trajets, vérifier la disponibilité à proximité, obtenir les meilleures combinaisons pour se déplacer. Comme la SNCB, De Lijn et le Tec, la SIB sera intégrée dans l’application. On y retrouvera aussi les vélos partagés Billy et Villo !, les voitures partagées Cambio, les trottinettes Dott, les taxis partagés Collecto et les Taxis Verts.

(Source : STIB)