Ce qui pourrait faire croire cette fois à une possible reformation d’Oasis

C’est suffisamment surprenant pour être souligné : les mots de Noel Gallagher, interrogé une énième fois sur la possibilité d’une réunion de son groupe Oasis, sur BBC Radio Manchester : "Il ne faut jamais dire 'jamais' ". Pourtant, il y a encore quelques mois, il déclarait que cela n’aurait "aucun intérêt". Mais alors quelle mouche l’a piqué ? ! ?

Sans entrer dans les détails, le compositeur et guitariste a tout de même complété son propos en disant qu' "Il faudrait prendre un ensemble de circonstances extraordinaires". Suivi de "Cela ne veut pas dire que ces circonstances ne se produiraient jamais". C’est un peu flou mais en même temps, on est déjà loin du discours catégorique que l’un des frères Gallagher a souvent tenu depuis la séparation du groupe en 2009.

Pour rappel, il était connu que les deux frères se disputaient souvent mais se rabibochaient toujours plus ou moins. Mais après une énième altercation avec son frère Liam, Oasis annulait son concert à Rock en Seine l’été 2009 et Noel annonçait la fin du groupe. Leur tournée mondiale, entamée après la sortie de leur dernier album Dig out your soul sorti l’année précédente, était annulée. Un énorme coup de tonnerre dans le monde du rock.

Chacun avait alors continué de son côté, en commençant une carrière avec un autre groupe pour Liam, Beady Eye, puis une carrière solo faite de trois albums. Et Noel, lui, fondait le groupe High Flying Birds avec qui il a aussi sorti trois albums et se prépare à en sortir un quatrième le 2 juin.

Alors pour quelle(s) raison(s) reviendrait-il maintenant à Oasis, alors que comme il l’a déjà dit, les albums continuent à se vendre chaque année aussi bien que lorsque le groupe existait ? D'autant qu'en 2017, après l'attentat au concert d'Arianna Grande, la soirée hommage "One Love" à Manchester (ville d'origine des Gallagher) avait réuni une pléiade d'artistes et tout le monde avait cru qu'Oasis allait se retrouver pour la première fois sur scène, en surmontant ses différends familiaux. Mais il n'en a rien été, une belle occasion manquée.

L’argent pourrait quand même être une raison, car en 2021, Noel affirmait qu’il "reformerait Oasis pour 100 millions de livres sterling", et Liam répliquait qu’il le ferait, lui, gratuitement. Mais un autre élément est à prendre en considération : Noel a déjà déclaré par le passé que les critiques de Liam envers sa femme Sara MacDonald et sa famille étaient la principale raison au fait de ne pas reformer Oasis. Or, il y a quelques jours, il a annoncé que lui et sa femme allaient divorcer et qu’ils vivaient déjà séparément. Et quand on sait aussi que Liam Gallagher a toujours affirmé que c’est sa belle-sœur qui avait déconseillé à son frère de réunir Oasis… Affaire à suivre, comme une série dont on serait déjà au moins à la cinquième saison.