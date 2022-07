Ce qui permet à un restaurant de se faire remarquer par les guides gastronomiques

" Quand on a deux étoiles Michelin et 19,5/20 au Gault&Millau, les clients ont des attentes ", confie le chef. La pression se fait alors sentir. Un restaurant, c’est au fond une PME. Il faut être là tous les jours pour former le personnel, gérer la comptabilité, payer les taxes. " Si les guides ont fait confiance, il faut renvoyer la confiance dans l’autre sens. C’est un contrat entre les guides et le chef contre un mot. "

À l’époque du digital, ce qui intéresse surtout certains chefs, c’est leur notoriété médiatique, y compris sur Internet. Le papier a moins la cote. Les clients iront plus facilement consulter les avis dans des applications comme TripAdvisor. Toutefois, digital et guide imprimé sont forcément liés. "On ne peut pas être que bon cuisinier. Il faut aussi savoir communiquer sur les réseaux sociaux, sur le digital, etc. Cela fait partie du métier et les restaurateurs doivent l’intégrer ", explique le collectif de chefs wallons "Génération W". En effet, les directeurs des bibles gastronomiques repèrent plus facilement un restaurant doué d’une bonne communication et capable de faire parler de lui.

Néanmoins, les guides culinaires ne sont pas morts. Selon une étude du cabinet Miles, être référencé dans un guide papier permet de toucher une clientèle plus aisée, plus stable et qui n’accorde que peu de crédit aux avis écrits par des anonymes sur TripAdvisor. Selon l’étude Miles, 54% des voyageurs s’appuyaient encore sur les avis écrits dans les guides, il n’y a pas si longtemps. Depuis la pandémie de coronavirus, les tensions et conflits dans le monde ainsi que l’augmentation du prix du papier ont fait évaluer la donne. Et le Michelin, a décidé, pour la première fois de son histoire, de ne sortir son édition Belgique-Luxembourg qu’en version digitale.