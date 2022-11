Ce qui nous tient – Paroles de seniors

'Ce qui nous tient', ce sont des paroles de seniors orchestrées par Florent Barat et Sébastien Schmitz. Trois entretiens où l’on parle de ce qui nous tient debout-ensemble-en vie et par la barbichette, trois épisodes à écouter ci-dessus, au casque, pour encore plus de plaisir !



Episode 1 : Du soleil et des Roose

"Qu’est-ce que j’ai perdu en vieillissant… Oui, la cellule familiale qui se désagrège. Les enfants qui partent faire leur vie. On était quatre, et on n’était plus que deux, et maintenant je suis tout seul."

"Pour moi, disons que la mort… tant qu’on reste vivant dans la mémoire des autres, on est vivant.

[…] Si ça devait être vrai, je crois que je préfère aller en enfer, parce que je crois que c’est là qu’il y a tous mes copains."

Dominique Roose

Episode 2 : Les raisons de la Collard

"Evidemment, à mon âge, j’ai pardonné à mes parents. […] Il faut que le regard ait changé pour qu’on puisse pardonner. Et à un moment donné, il a aussi fallu que je me pardonne à moi hein, parce que je n’ai pas toujours été chouette, je trouve, avec le recul."

Anne Collard



Episode 3 : Saint-Ange passe

"Je suis satisfaite de ma vie parce que je n’ai pas laissé un seul instant gaspillé de ma vie. Je suis satisfaite de moi-même parce que je suis toujours présente, vous comprenez ? Ce n’est pas si mal que ça."

"Un couple qui vieillit ensemble, moi je trouve que c’est bien."

Jeanne-Marie Saint-Ange