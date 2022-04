Voyages, détente, bons plans et bonne humeur avec des équipes motivées et survoltées : voici le programme des vacances de Pâques/de printemps de 2022 sur VivaCité.

En avril ne te découvre pas d'un fil... et avec Viva le réveil est plus facile ! Besoin d'un peu de douceur printanière et de rayons de soleil ? Votre radio complicité modifie certains programmes pour vous faire voyager : séjours paradisiaques à remporter et éclaircies annoncées dans votre radio.