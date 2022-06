Ce qui change pour vos garanties légales à partir du 1er juin

Plus besoin de preuve…

Lorsqu'un appareil ne fonctionnera plus durant la période de 6 mois à 2 ans, vous ne devrez plus apporter une quelconque preuve. Vous aurez le même droit que durant les 6 premiers mois, c’est-à-dire de retourner l’article. Ce sera, au contraire, au vendeur de prouver, en cas de doute, que l’appareil ne fonctionne plus à cause d’une mauvaise utilisation.

Changement de durée pour les biens d’occasion.

A l’époque les biens d’occasion avaient une garantie d’un an. A partir du 1er juin, ceux-ci bénéficieront également d’une garantie de 2 ans. Une exception est tolérée pour les articles dont il est dit explicitement que la garantie ne dure qu’un an.

Les biens numériques et digitaux entrent en jeu…

Si vous achetez une montre électronique qui doit se connecter à une application et qu’après un an par exemple, celle-ci ne soit plus accessible, vous êtes en droit d’aller remettre la montre tant que les 2 ans ne sont pas dépassés et de demander un remboursement.