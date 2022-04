Ce que vous ne saviez pas sur Clem, Camping Paradis et Joséphine, ange gardien

Cette série a comme protagoniste Clem, une jeune maman de 16 ans. Très populaire, elle n’est sûrement pas à présenter pour la majorité d’entre vous. Cependant, saviez-vous que cette histoire est inspirée de faits réels ?

En effet, la filleule de l’un des producteurs de la série est tombée enceinte à l’âge de 16 ans et ce n’est qu’au 5e mois qu’elle s’en est rendue compte. C’est donc dans le but de prévenir et sensibiliser les jeunes aux risques des grossesses d’adolescents que Clem a été réalisée.

La deuxième information de la série se repose sur le prénom de l’un des personnages. Le fait que la fille de Clem s’appelle Emma n’est pas le fruit du hasard pour une grande partie du public puisque c’est lui qui l’a choisi. Disposant d’une grande implication de la part des fans de la série, il leur a été demandé, via à un sondage, de choisir le nom que porterait cette petite fille. C’est donc celui d’Emma qui a remporté le suffrage.