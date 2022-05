Ce que révèlent les milliers de noms de rues de Bruxelles sur la place des femmes dans la cité (infographies)

Rendez-vous place des "Grands Hommes"

Où sont les femmes alors ? Et quel espace leur réserve-t-on ? Environ 150 rues font clairement référence à une personnalité féminine. Mais il s’agit rarement de grandes avenues. Pour mieux s’en rendre compte, nous avons encore modifié le jeu de données pour ne garder cette fois que l’intitulé de chaque artère. On passe ainsi à travers des rues – elles sont largement majoritaires – à des avenues, en passant par des boulevards… pour terminer dans des impasses.

Dans un article publié en 2021 dans la revue Brussels Studies, plusieurs sociologues résumaient la situation en ces termes : "L’espace viaire met généralement en valeur des personnages masculins et bourgeois, révélant la force d’une tradition sociopolitique du culte des 'grands hommes' qui, dans le paysage toponymique, laisse peu de place aux femmes, aux classes populaires ainsi qu’aux minorités ethniques et sexuelles."

Les auteurs faisaient aussi cette observation : "Plus on monte dans la hiérarchie des espaces viaires, moins on trouve de noms féminins. […] Les voiries féminines traversant plusieurs communes possèdent un trait commun : elles désignent une souveraine." On songe immédiatement à l’avenue Louise, la fille du roi Léopold II, dont le nom s’étend sur 2,7km au cœur de Bruxelles.

"Contrairement aux hommes, aucune femme n’a l’honneur de donner son nom à des voies majeures, sauf si elle est membre d’une famille royale. L’Allée Rosa Luxembourg [Bruxelles-Ville] et le Square Maurane [Schaerbeek] partagent une caractéristique : il s’agit de terre-pleins entre plusieurs voies qui ont été rebaptisés récemment (respectivement 2006 et 2019). Ces opérations n’ont donc pas impliqué de modifications des adresses cadastrales et postales des bâtiments bordant ces voies", notent encore les sociologues qui ont signé cet article.

